Баринов признался, что мечтает продолжить карьеру в Европе

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал о том, где хочет попробовать свои силы.

«Мечтаю попробовать сыграть в Евпрое. Дай бог, чтобы это случилось», – приводит слова 26-летнего игрока железнодорожников «Спорт-Экспресс».

В ноябре прошлого года в услугах российского футболиста был заинтересован «Фенербахче».

Напомним, что Баринов является воспитанником академии «Локомотива». В нынешнем сезоне в составе красно-зеленых он принял участие в 34 матчах, отличился двумя забитыми мячами и шестью результативными передачами. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в восемь миллионов евро.