Быстров назвал причины поражения «Ростова» в матче с ЦСКА

Бывший игрок «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров подвел итоги матча 30-го тура чемпионата России, в котором ЦСКА разгромно обыграл «Ростов» (4:1).

«Складывается ощущение, что «Ростов» просто не подъехал на матч в Москве. Сражались за второе место, однако бездарно провели первые минуты. Дальше одни и те же ошибки: через голкипера, голевой момент, снова через вратаря, опять голевой момент. Песьяков в каждом туре создает опасность у своих ворот. В любом случае, респект Карпину, с такими ребятами они молодцы», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

Добавим, что «Ростов» завершил сезон в РПЛ на четвертом месте, набрав 53 очка. ЦСКА завоевал серебро чемпионата России, имея в своем активе 58 очков.