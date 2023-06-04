«Реал» сэкономит около 7 млн евро благодаря расторжению контракта с Азаром

«Реал» сэкономит около семи миллионов евро благодаря тому, что форвард команды Эден Азар расторг контракт с клубом. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Как утверждает источник, 32-летний игрок принял решение отказаться от годовой зарплаты «сливочных», которая составляет почти семь миллионов евро.

Напомним, что Азар перешел в «Реал» из «Челси» в 2019 году за 115 миллионов евро. С тех пор за мадридцев он провел 76 матчей, отличился семью голами и 12-ю ассистами. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость составляет пять миллионов евро на данный момент.