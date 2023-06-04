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Губернатор Самарской области заявил о хищениях в бюджете «Крыльев Советов»

Самарцы смогли удержаться в РПЛ по итогам сезона.
04 июня 2023 10:56
автор: Александр Шульгин

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров похвалил клубный менеджмент «Крыльев Советов» за хорошую работу по привлечению и последующей продаже молодых футболистов.

«Когда пришли молодые Сарвели, Пиняев, Зиньковский и Сергеев, в условиях было одно - фиксированная цена выкупа. Агент говорил: либо вы берете их по рыночной цене, либо фиксируете выход. Считаю, что клуб гениально отработал эти годы. Взял за 10 миллионов, продал за 200. Это успех.

У нас долгие годы в клубе просто тырили деньги, нанимали ветеранов за большие суммы, а отдавали почти бесплатно. У нынешнего финансового менеджмента просто потрясающие успехи, доходы растут каждый год. Очень доволен», - приводит слова чиновника телеканал «Матч ТВ».

Напомним, накануне «Крылья» в заключительном туре РПЛ обыграли московский «Спартак» со счетом 1:0 и смогли сохранить прописку в элитном дивизионе.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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