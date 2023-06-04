WhoScored огласил символическую сборную сезона РПЛ

Статистический портал WhoScored представил свою версию символической сборной РПЛ по итогам 30 туров.

Отметим, что в рейтинге оказались три футболиста «Зенита» и «Спартака».

Вратарь: Егор Бабурин («Торпедо»).

Защитники: Дуглас Сантос («Зенит»), Виллиан Роша (ЦСКА), Максим Осипенко («Ростов»), Даниил Хлусевич («Спартак»).

Полузащитники: Квинси Промес («Спартак»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Клаудиньо («Зенит»), Малком («Зенит»).

Нападающие: Александр Соболев («Спартак»), Федор Чалов (ЦСКА).

Добавим, что «Зенит» досрочно завоевал титул РПЛ в пятый раз подряд. На втором месте в турнирной таблице чемпионата России оказался ЦСКА. Замкнул тройку призеров – «Спартак».