Малком признан лучшим игроком в сезоне РПЛ по версии WhoScored

Стал известен лучший футболист розыгрыша чемпионата России в сезоне-2022/2023 по версии cтатистического портала WhoScored. Им оказался нападающий «Зенита» Малком.

Отметим, что по результатам рейтинга портала 26-летний форвард сине-бело-голубых получил оценку 8,0.

В прошедшем сезоне РПЛ бразильский футболист стал лучшим бомбардиром лиги, записав на свой счет 23 забитых мяча.

Напомним, что Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в 2019 году за 40 миллионов евро. С тех пор за питерскую команду он провел 108 матчей, в которых забил 42 гола и отдал 24 результативные передачи. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 27 миллионов евро.