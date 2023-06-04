Руководство «Локомотива» недовольно результатами команды в прошедшем сезоне

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных подвел итоги выступлению клуба в завершившемся сезоне РПЛ.

«Если говорить начистоту, мы могли быть еще на одну-две позиции выше. Мы проиграли «Зениту» и дважды сыграли вничью. Если бы в этих матчах мы показали результат лучше, то были бы еще выше.

Конечно, для нас было принципиально подняться как можно выше. Это была мотивация и задача, которую команда решала вплоть до последней игры», - приводит слова руководителя РИА Новости.

Напомним, железнодорожники завершили сезон на восьмой позиции, хотя после первого круга занимали 14-ю строчку.