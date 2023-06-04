WhoScored признал Месси лучшим игроком Лиги 1 в сезоне-2022/2023

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси был признан лучшим игроком сезона в чемпионате Франции по версии статистического портала WhoScored.

Отметим, что согласно рейтингу аргентинский игрок заслужил оценку 8,3. На второй строчке оказался его одноклубник – Киллиан Мбаппе с оценкой 7,8. Это единственные два футболиста парижан, которые попали в символическую сборную Лиги 1.

Ранее стало известно о том, что чемпион мира покидает стан красно-синих по завершении сезона-2022/2023.

Добавим, что Месси присоединился к «ПСЖ» в августе 2021 года. В прошедшем сезоне за команду Кристофа Галтье он сыграл 41 матч, в которых забил 21 гол и отдал 20 результативных передач.

Ранее парижский клуб стал чемпионом Франции в 11-й раз в своей истории, что является рекордом национального первенства.