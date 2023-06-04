ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Изидор заявил, что «Торпедо» заслуженно вылетело из РПЛ, но отметил Рязанцева

Команды встречались в заключительном туре чемпионата России.
04 июня 2023 11:41
автор: Александр Шульгин

Форвард московского «Локомотива» Вильсон Изидор считает, что столичное «Торпедо» абсолютно заслуженно вылетело из РПЛ, обнаружив и светлые пятна в игре автозаводцев.

«Уровень «Торпедо»? Я считаю, что они заслуженно заняли последнее место в РПЛ. Если говорить об игроках «Торпедо», которые мне понравились, то у них есть один хороший полузащитник - играет под седьмым номером (Алесандр Рязанцев)», - приводит слова нападающего «Чемпионат».

Напомним, встреча между командами в рамках 30-го тура завершилась со счетом 3:1 в пользу железнодорожников.

«Торпедо» еще несколько туров назад досрочно вылетело в Первую лигу. «Локомотив» занял восьмое место по итогам сезона.

источник: Чемпионат.com
Зайнутдинов заявил, хочет возвращения Марио Фернандеса в ЦСКА
Футболист выступал за армейцев с 2012 по 2022 года.
04.06.2023 12:32
Футбол
автор: Степан Шереметьев
В «Ахмате» заявили, что клуб станет еще сильнее в следующем сезоне РПЛ 
По итогам прошедшего сезона чемпионата России грозненская команда заняла пятое место в турнирной таблице.
04.06.2023 12:14
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Озбилиз считает, что Промес заслуживает звания лучшего игрока сезона в РПЛ 
Форвард «Спартака» занял второе место в списке бомбардиров чемпионата России в прошедшем сезоне.
04.06.2023 11:46
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Изидор заявил, что «Торпедо» заслуженно вылетело из РПЛ, но отметил Рязанцева
Команды встречались в заключительном туре чемпионата России.
04.06.2023 11:41
Футбол
автор: Александр Шульгин
WhoScored признал Месси лучшим игроком Лиги 1 в сезоне-2022/2023
35-летний футболист «ПСЖ» получил от портала оценку 8,3.
04.06.2023 11:24
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Руководство «Локомотива» недовольно результатами команды в прошедшем сезоне
Железнодорожники финишировали в середине турнирной таблицы.
04.06.2023 11:21
Футбол
автор: Александр Шульгин
Малком признан лучшим игроком в сезоне РПЛ по версии WhoScored
Малком признан лучшим игроком в сезоне РПЛ по версии WhoScored
Бразильский игрок с российским гражданством получил от авторитетного портала оценку 8,0.
04.06.2023 11:09
Футбол
автор: Глеб Шевяков
WhoScored огласил символическую сборную сезона РПЛ
WhoScored огласил символическую сборную сезона РПЛ
В списке оказались по три игрока «Зенита» и «Спартака».
04.06.2023 10:58
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Губернатор Самарской области заявил о хищениях в бюджете «Крыльев Советов»
Самарцы смогли удержаться в РПЛ по итогам сезона.
04.06.2023 10:56
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Реал» сэкономит около 7 млн евро благодаря расторжению контракта с Азаром
Бельгийский футболист отказался от годовой зарплаты в королевском клубе.
04.06.2023 10:46
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.