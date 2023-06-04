Изидор заявил, что «Торпедо» заслуженно вылетело из РПЛ, но отметил Рязанцева

Форвард московского «Локомотива» Вильсон Изидор считает, что столичное «Торпедо» абсолютно заслуженно вылетело из РПЛ, обнаружив и светлые пятна в игре автозаводцев.

«Уровень «Торпедо»? Я считаю, что они заслуженно заняли последнее место в РПЛ. Если говорить об игроках «Торпедо», которые мне понравились, то у них есть один хороший полузащитник - играет под седьмым номером (Алесандр Рязанцев)», - приводит слова нападающего «Чемпионат».

Напомним, встреча между командами в рамках 30-го тура завершилась со счетом 3:1 в пользу железнодорожников.

«Торпедо» еще несколько туров назад досрочно вылетело в Первую лигу. «Локомотив» занял восьмое место по итогам сезона.