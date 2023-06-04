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Озбилиз считает, что Промес заслуживает звания лучшего игрока сезона в РПЛ 

Форвард «Спартака» занял второе место в списке бомбардиров чемпионата России в прошедшем сезоне.
04 июня 2023 11:46
автор: Глеб Шевяков

Бывший игрок «Спартака» Арас Озбилиз назвал свою версию лучшего футболиста РПЛ в сезоне-2022/2023.

«Если выбирать лучшего игрока по итогам сезона в РПЛ, то как спартаковец выберу Квинси Промеса. Он в отличной форме, постоянно делает результат, это легенда и самый качественный игрок нынешнего «Спартака», — приводит слова Озбилиза Sport24.ru.

Напомним, что Промес вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года. В текущем сезоне за команду Гильермо Абаскаля он провел 37 матчей, в которых забил 25 голов и отдал десять результативных передач.

Добавим, что московский клуб завоевал бронзовые медали РПЛ, а 31-летний нидерландец стал вторым в списке бомбардиров чемпионата России с 20-ю забитыми мячами.

источник: Sport24.ru
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