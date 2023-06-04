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В «Ахмате» заявили, что клуб станет еще сильнее в следующем сезоне РПЛ 

По итогам прошедшего сезона чемпионата России грозненская команда заняла пятое место в турнирной таблице.
04 июня 2023 12:14
автор: Глеб Шевяков

Президент «Ахмата» Магомед Даудов поделился впечатлениями от результатов команды в сезоне-2022/2023.

«Этот сезон войдет в историю, как самый лучший по количеству набранных очков, по наибольшему количеству забитых голов и побед. Выражаю благодарность всем игрокам и тренерскому штабу во главе с Сергеем Ташуевым за хорошие результаты, яркие эмоции, зрелищные игры. Футбол состоит из побед и поражений. Самое главное — биться до конца. Уверен, в чемпионате-2023/24 «Ахмат» будет еще сильнее!»— заявил 43-летний функционер в своих соцсетях.

Добавим, что после 30 проведенных туров «Ахмат» завершил сезон на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 50 очков. Грозненцы повторили свой лучший результат в розыгрыше чемпионата России.

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