Евсеев посоветовал журналисту не умничать в разговоре с ним 

Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев резко оппонировал спортивному журналисту, который пошутил про комментарий наставника воронежского клуба об иноагентах.

Отметим, что после завершения матча с «Локомотивом» российский специалист отказался отвечать на вопросы корреспондента немецкого издания Kicker, заявив, что не общается с иноагентами.

В послематчевой пресс-конференции с «Зенитом» (0:1) один из работников СМИ в шутливой форме сказал о том, что не имеет второго гражданства и банковских счетов за рубежом, на что Евсеев ответил: «Умничать не надо, молодой человек». А то нам еще в Красноярск ехать, не успею ответить».

Добавим, что «Факел» завершил сезон на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ с 30-ю очками. В стыковых матча подопечные Евсеева встретятся с «Енисеем». Матчи пройдут 7 и 10 июня.