Бензема покинет «Реал» по окончании текущего сезона

Нападающий «Реала» Карим Бензема покинет стан «сливочных» после завершения сезона-2022/2023. Об этом сообщает пресс-служба мадридцев.

Отметим, что контракт 35-летнего футболиста с испанской командой рассчитан до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, француз может перейти в саудовский «Аль-Иттихад».

Напомним, что Бензема выступает за «Реал» с июля 2009 года. В текущем сезоне за команду Карло Анчелотти он сыграл 42 матча, в которых забил 30 голов и отдал шесть результативных передач. В прошлом году он стал обладателем «Золотого мяча».