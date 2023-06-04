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Семин рассказал, кого считает лучшими игроками РПЛ в сезоне-2022/2023

76-летний специалист отдает предпочтение футболистам «Зенита» и ЦСКА.
04 июня 2023 13:31
автор: Глеб Шевяков

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением по поводу лучших игроков прошедшего сезона чемпионата России.

«В этом сезоне больше всего мне понравились футболисты «Зенита» и ЦСКА. Индивидуально из молодых в этом году хорошо себя проявил Сергей Пиняев. Из петербуржского клуба мне больше понравился Малком. В ЦСКА очень хорошие защитники, могу выделить Виллиана Рошу. Лучший вратарь этого сезона — Игорь Акинфеев», — приводит слова Семина Metaratings.ru.

Напомним, что по итогам завершившегося сезона РПЛ досрочным чемпионом России стал «Зенит». ЦСКА занял вторую строчку, тройку лучших замкнул «Спартак».

источник: Metaratings.ru
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