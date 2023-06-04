Смородская заявила, что не считает Личку одним из лучших тренеров РПЛ

Экс-руководитель «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о главном тренере «Оренбурга» Марцеле Личке.

Напомним, что в текущем сезоне «Оренбург» под руководством Лички занял 7-е место в таблице российской Премьер-Лиги.

«Я не считаю Личку одним из лучших тренеров в лиге. Задачи «Оренбурга» слишком скромные, чтобы оценивать работу их тренера наравне со специалистами из топ-клубов. Личка пока не заслужил того шума, который вокруг него сейчас есть.», - приводит слова функционера Sport24.

Добавим, что контракт 45-летнего Марцела Лички с «Оренбургом» действует до лета 2024 года.