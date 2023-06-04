Обляков обратился к Щенникову в связи с уходом защитника из ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков высказался об уходе защитника Георгия Щенникова из московской команды после победы над «Ростовом» (4:1) в 30-м туре чемпионата России.

Отметим, что красно-синие завоевали серебро по итогам прошедшего розыгрыша РПЛ.

«Жора — легенда, лучший! Будет не хватать тебя, брат. Но главный матч еще впереди, ждем каждого 11 июня в «Лужниках». Нам очень нужна поддержка каждого!» – заявил 24-летний хавбек в своем телеграм-канале.

Ранее стало известно о том, что фланговый защитник покидает москвичей после завершения сезона.

Напомним, что Щенников является воспитанником ЦСКА. В текущем сезоне за команду Владимира Федотова он провел шесть матчей и не отличился результативными действиями.