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Семак заявил, что «Зенит» готов рассмотреть предложения по любым игрокам команды 

47-летний специалист готов расстаться с каждым футболистом, если трансферное предложение будет устраивать петербуржцев.
Семак заявил, что «Зенит» готов рассмотреть предложения по любым игрокам команды 
04 июня 2023 13:59
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ФК «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, кто может покинуть команду в летнее трансферное окно.

«В данный момент контракт истек только у Далера Кузяева. Остальные футболисты находятся на контрактах. Мы насильно никого не держим. Если будут интересные предложения для любого из игроков и эти предложения будут устраивать клуб, мы их будем рассматривать», — приводит слова Семака пресс-служба питерской команды.

Напомним, что «Зенит» стал досрочным чемпионом России пятый сезон кряду. Для сине-бело-голубых это стало десятым чемпионством страны, включая титул СССР в 1984 году.

источник: ФК «Зенит»
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