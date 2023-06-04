Семак заявил, что «Зенит» готов рассмотреть предложения по любым игрокам команды 

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, кто может покинуть команду в летнее трансферное окно.

«В данный момент контракт истек только у Далера Кузяева. Остальные футболисты находятся на контрактах. Мы насильно никого не держим. Если будут интересные предложения для любого из игроков и эти предложения будут устраивать клуб, мы их будем рассматривать», — приводит слова Семака пресс-служба питерской команды.

Напомним, что «Зенит» стал досрочным чемпионом России пятый сезон кряду. Для сине-бело-голубых это стало десятым чемпионством страны, включая титул СССР в 1984 году.