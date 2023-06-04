Квеквескири «поблагодарил» «Спартак» за попадание воронежского клуба в стыковые матчи

Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири поделился мнением по поводу того, что команде предстоят стыковые матчи за право остаться в высшем дивизионе чемпионата России.

Отметим, что в завершающем туре РПЛ воронежцы потерпели поражение от «Зенита» (0:1).

«Что ждет «Факел» дальше? Две победы и остаться в РПЛ. По матчу с «Зенитом»: может быть, мы спешили. Качество игры не интересовало, главное было остаться в РПЛ. Спасибо «Спартаку», конечно», — приводит слова Квеквескири «Спорт день за днем».

Напомним, что в параллельной игре национального чемпионата «Спартак» проиграл «Крыльям Советов» со счетом 0:1. Таким образом, самарская команда избежала стыковых матчей, а «Факел» в результате занял 14-ю строчку.

На стадии стыков подопечные Вадима Евсеева встретятся в двухматчевом противостоянии с «Енисеем».