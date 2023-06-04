ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Квеквескири «поблагодарил» «Спартак» за попадание воронежского клуба в стыковые матчи

Московский клуб уступил «Крыльям Советов» в заключительном туре РПЛ. 
04 июня 2023 14:11
автор: Глеб Шевяков

Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири поделился мнением по поводу того, что команде предстоят стыковые матчи за право остаться в высшем дивизионе чемпионата России.

Отметим, что в завершающем туре РПЛ воронежцы потерпели поражение от «Зенита» (0:1).

«Что ждет «Факел» дальше? Две победы и остаться в РПЛ. По матчу с «Зенитом»: может быть, мы спешили. Качество игры не интересовало, главное было остаться в РПЛ. Спасибо «Спартаку», конечно», — приводит слова Квеквескири «Спорт день за днем».

Напомним, что в параллельной игре национального чемпионата «Спартак» проиграл «Крыльям Советов» со счетом 0:1. Таким образом, самарская команда избежала стыковых матчей, а «Факел» в результате занял 14-ю строчку.

На стадии стыков подопечные Вадима Евсеева встретятся в двухматчевом противостоянии с «Енисеем».

источник: «Спорт день за днем»
Прощальная пресс-конференция Бензема с «Реалом» состоится 6 июня
Французский игрок выступал в майке «сливочных» на протяжении 14 лет.
04.06.2023 14:40
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Представители Дугласа Сантоса рассказали об интересе «Фламенго»
Футболист представляет «Зенит».
04.06.2023 14:21
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Квеквескири «поблагодарил» «Спартак» за попадание воронежского клуба в стыковые матчи
Московский клуб уступил «Крыльям Советов» в заключительном туре РПЛ. 
04.06.2023 14:11
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Семак заявил, что «Зенит» готов рассмотреть предложения по любым игрокам команды 
Семак заявил, что «Зенит» готов рассмотреть предложения по любым игрокам команды 
47-летний специалист готов расстаться с каждым футболистом, если трансферное предложение будет устраивать петербуржцев.
04.06.2023 13:59
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Обляков обратился к Щенникову в связи с уходом защитника из ЦСКА
32-летний футболист провел последнюю игру за армейцев против «Ростова».
04.06.2023 13:47
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Смородская заявила, что не считает Личку одним из лучших тренеров РПЛ
Под руководством чешского специалиста «Оренбург» финишировал на седьмом месте в чемпионате России.
04.06.2023 13:45
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Семин рассказал, кого считает лучшими игроками РПЛ в сезоне-2022/2023
76-летний специалист отдает предпочтение футболистам «Зенита» и ЦСКА.
04.06.2023 13:31
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Глебов считает правильным решение отменить летний сбор национальной команды России
Ранее РФС сообщил о том, что ближайший сбор российской команды состоится осенью.
04.06.2023 13:09
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Бензема покинет «Реал» по окончании текущего сезона
Бензема покинет «Реал» по окончании текущего сезона
Французский форвард выступал за королевский клуб на протяжении 14 лет.
04.06.2023 13:08
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Евсеев посоветовал журналисту не умничать в разговоре с ним 
Во время пресс-конференции сотрудник СМИ иронично высказался о словах 47-летнего специалиста про иноагентов.
04.06.2023 13:01
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.