Прощальная пресс-конференция Бензема с «Реалом» состоится 6 июня

Определилась дата официального прощания нападающего «Реала» Карима Бензема с королевским клубом. Француз выскажется о своем уходе 6 июня на пресс-конференции.

Отметим, что в воскресенье, 4 июня мадридская команда сообщила о прекращении сотрудничества с 35-летним футболистом.

Напомним, что Бензема присоединился к «Реалу» летом 2009 года. С тех пор за клуб Ла Лиги он провел 647 матчей, в которых забил 353 гола и отдал 165 результативных передач.

В прошлом голу французский игрок получил награду «Золотой мяч».