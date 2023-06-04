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Прощальная пресс-конференция Бензема с «Реалом» состоится 6 июня

Французский игрок выступал в майке «сливочных» на протяжении 14 лет.
04 июня 2023 14:40
автор: Глеб Шевяков

Определилась дата официального прощания нападающего «Реала» Карима Бензема с королевским клубом. Француз выскажется о своем уходе 6 июня на пресс-конференции.

Отметим, что в воскресенье, 4 июня мадридская команда сообщила о прекращении сотрудничества с 35-летним футболистом.

Напомним, что Бензема присоединился к «Реалу» летом 2009 года. С тех пор за клуб Ла Лиги он провел 647 матчей, в которых забил 353 гола и отдал 165 результативных передач.

В прошлом голу французский игрок получил награду «Золотой мяч».

источник: «Советский спорт»
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В воскресенье, 4 июня мадридская команда объявила об уходе французского форварда.
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