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Тарасов рассказал, какую линию нужно укреплять «Локомотиву» к следующему сезону

«Железнодрожники» заняли восьмое место в РПЛ.
04 июня 2023 14:54
автор: Александр Кожевников

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов высказался о возможном усилении столичного клуба к следующему сезону российской Премьер-лиги.

«Я уже говорил, что «Локомотив» может в следующем сезоне бороться за самые высокие места в том числе за чемпионство. Если «Локо» решит свой вопрос с трансферной политикой летом, то ему по силам бороться за самые высокие места. Им нужно укреплять защиту. Два центральных защитника нужны точно, Магкеев сейчас травму получил. Плюс кого-то можно купить на фланги для конкуренции. А в атаке у «Локо» все хорошо», - приводит слова Дмитрия Тарасова Metaratings.

По итогам сезона «Локомотив» занял восьмое место в турнирной таблице, набрав 45 очков. Это [удший результат для «железнодорожников» за шесть последних сезонов.

источник: Metaratings.ru
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