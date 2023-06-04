Гаджи Гаджиев считает, что «Ростов» прыгнул выше головы в сезоне-2022/23

Футбольный эксперт, тренер Гаджи Гаджиев высказался об итогах сезона-2022/2023 РПЛ.

«А кто вообще ожидал, что «Ростов» будет на втором месте такое количество времени? А не ожидали, потому что команда молодая. Они большой группой бежали вперед, играли все время в динамике. Но не выдержали физически. В следующем сезоне они будут играть получше. А результат в этом чемпионате, безусловно, успешный. В конце команда немного не выдержала», - приводит слова Гаджи Гаджиева «Евро-Футбол.Ру».

«Ростов» по итогам сезона стал четвертым в чемпионате, набрав 53 очка. Чемпионом страны в пятый раз подряд стал «Зенит», второе место занял ЦСКА, третье - московский «Спартак».