Почеттино отказался продавать полузащитника «Челси» Хаверца в «Реал»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино сообщил руководству клуба, что не отпустит хавбека синих Кая Хаверца в «Реал». Об этом сообщает журналист Экрем Конур в своих соцсетях.

По информации источника, 51-летний наставник «пенсионеров» заблокировал все предложения королевского клуба по немецкому игроку. Сообщается, что лондонская команда готова продлить соглашение с полузащитником до 2028 года.

Напомним, что Хаверц выступает за «Челси» с 2020 года. С тех пор за лондонцев он провел 139 матчей, в которых забил 32 гола и отдал 15 результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость составляет 60 миллионов евро.