Полузащитник «Челси» Зиеш станет зрителем матча Медиалиги 

Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш будет присутствовать на матче медиафутбольной команды «Бей Беги», которая сыграет против «Народной Команды». Об этом сообщает пресс-служба «Спартака».

По информации источника, марокканский футболист станет зрителем футбольной игры на трибуне вместе с форвардом красно-белых Квинси Промесом. Игра пройдет на «Открытие Арене» в Москве.

Напомним, что медиафутбольный клуб «Бей Беги» основали два футболиста «Спартака» – нападающий Александр Соболев и защитник Георгий Джикия летом 2022 года.