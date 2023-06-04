Валерий Непомнящий: второе место ЦСКА — заслуженный успех

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался об итогах сезона РПЛ для московского ЦСКА.

«Является ли серебро хорошим результатом для ЦСКА? Слово «удачный» здесь не совсем подходит — это заслуженный успех. Команда на очень хорошем уровне провела вторую часть чемпионата, да и по игре были лучшими. Всё это говорит о том, что была проведена работа над ошибками, как и более качественно были использованы игроки: смена позиций, хорошая игра в обороне, когда из строя выпадали то Дивеев, то Зайнутдинов, то оба. Стабильность в составе определила успех и то, что команда заблистала новыми красками. Это ещё раз говорит о работе тренерского штаба и игроков», - приводит слова Валерия Непомнящего «Чемпионат».

Армейцы впервые за последние пять лет смогли завоевать медали первенства России, закончив сезон на второй позиции. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит».