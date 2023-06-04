Российский форвард «Оренбурга» Оганесян раздумывает о принятии гражданства Армении

Футбольный агент Александр Маньяков отреагировал на возможные выступления своего клиента, российского нападающего «Оренбурга» Степана Оганесяна, за сборную Армении.

«Есть ли движение в переговорах с Федерацией футбола Армении? Был звонок из федерации, но мы попросили дать время, чтобы определиться. Есть ряд факторов, которые влияют на принятие решения. Озвучивать их не будут приводит слова специалиста Sport24.

В минувшем сезоне 21-летний Степан Оганесян провел за «Оренбург» 24 матча, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

В начале мая Федерация футбола Армении подтвердила, что контактировала с Оганесяном по поводу смены спортивного гражданства.