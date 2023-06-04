Анастасия Павлюченкова прокомментировала выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прокомментировала победу над бельгийкой Элисе Мертенс.

«Я очень рада быть здесь, на корте. Особенно после своей травмы. Я не могла играть целый год, так что происходящее сейчас просто потрясающе. Я невероятно счастлива. Спасибо всем вам за ту энергию, что вы даете. Я здесь благодаря моей команде», - сказала Анастасия Павлюченкова после матча.

Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира.

В четвертьфинале Павлюченкова сыграет с победительнице противостояния Карлоины Муховой из Чехии и россиянки Элины Аванесян.

Турнир завершится 11 июня.