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Анастасия Павлюченкова прокомментировала выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Россиянка одержала победу над бельгийкой Элисе Мертенс.
04 июня 2023 15:51
автор: Александр Кожевников

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прокомментировала победу над бельгийкой Элисе Мертенс.

«Я очень рада быть здесь, на корте. Особенно после своей травмы. Я не могла играть целый год, так что происходящее сейчас просто потрясающе. Я невероятно счастлива. Спасибо всем вам за ту энергию, что вы даете. Я здесь благодаря моей команде», - сказала Анастасия Павлюченкова после матча.

Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира.

В четвертьфинале Павлюченкова сыграет с победительнице противостояния Карлоины Муховой из Чехии и россиянки Элины Аванесян.

Турнир завершится 11 июня.

источник: «Советский спорт»
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