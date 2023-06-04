«Арис» сделал предложение нападающему «Реала» Бензема в своих соцсетях

«Арис» предложил форварду «Реала» Кариму Бензема перейти в стан кипрской команды.

Отметим, что сегодня, 4 июня стало известно об уходе 35-летнего футболиста из королевского клуба.

«Привет, Карим. Мы ищем нападающего для нашего дебюта в Лиге чемпионов. Не хочешь присоединиться к «Арису»? Приезжай в Кипр. Билет за нами», – написала пресс-служба «легкой бригады» в своих соцсетях.

Добавим, что по итогам прошедшего сезона в Кипре «Арис» впервые в истории стал чемпионом страны и тем самым квалифицировался в розыгрыш Лиги чемпионов на следующий сезон. В сезоне-2022/2023 за команду из Лимасола на правах аренды выступал российский форвард Александр Кокорин, который был признан лучшим игроком в Лиге СИТА.