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Экс-футболист «Динамо» и «Крыльев Советов» Драгун объявил о завершении карьеры

Сделал это спортсмен в свой день рождения.
04 июня 2023 17:38
автор: Максим Скороходов

Белорусский футболист Станислав Драгун, известный в России по выступлениям за «Крылья Советов», московское «Динамо» и «Оренбург», в свой день рождения объявил о завершении карьеры.

4 июня Драгуну исполнилось 35 лет.

«День рождения грустный праздник, но сегодня он грустный вдвойне. Сегодня Draga-game over. Всем спасибо – все свободны. Это была славная охота», - написал Драгун в социальных сетях.

На родине Драгун выступал за минские «Локомотив» и «Динамо», а также за «Гомель» и «БАТЭ».

Вместе с борисовским клубом Станислав выиграл два чемпионата Беларуси, а также два Кубка и Суперкубка страны. Первый титул Драгун выиграл с минским «Динамо», победив в чемпионате Беларуси-2013.

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