«Урал» продлил контракт с полузащитником Егорычевым

Футбольный клуб «Урал» объявил о продлении контракта с полузащитником Андреем Егорычевым, сообщается в официальном Telegram-канале команды.

Новое соглашение с футболистом будет действовать до конца июня 2025 года.

В завершившемся сезоне 30-летний полузащитник забил три гола и сделал шесть результативных передач, проведя 32 матча за команду во всех турнирах. Егорычев выступает за «Урал» с января 2018 года.

В минувшем чемпионате России «Урал» набрал 36 очков и занял 11-е место в турнирной таблице.