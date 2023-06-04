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«Урал» продлил контракт с полузащитником Егорычевым

В завершившемся сезоне на счету футболиста три гола.
04 июня 2023 18:04
автор: Александр Евграфов

Футбольный клуб «Урал» объявил о продлении контракта с полузащитником Андреем Егорычевым, сообщается в официальном Telegram-канале команды.

Новое соглашение с футболистом будет действовать до конца июня 2025 года.

В завершившемся сезоне 30-летний полузащитник забил три гола и сделал шесть результативных передач, проведя 32 матча за команду во всех турнирах. Егорычев выступает за «Урал» с января 2018 года.

В минувшем чемпионате России «Урал» набрал 36 очков и занял 11-е место в турнирной таблице.

источник: ФК «Урал»
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