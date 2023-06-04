Селиваненко считает, что Хачанов может пройти Джоковича

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко высказался о будущем противостоянии российского теннисиста Карена Хачанова и 22-кратного чемпиона турниров серии «Большого шлема» Новака Джоковича.

«Хачанов пока что достаточно уверенно продвигается по сетке, демонстрируя солидную и надёжную игру. Есть ли шансы пройти Джоковича? У всех, кто доходит до второй недели турнира «Большого шлема», есть шанс победить: независимо от того, с кем предстоит играть дальше. Главное — верить в себя и играть в свой теннис!» - приводит слова Селиваненко «Чемпионат».

Джокович и Хачанов встретятся в четвертьфинале «Ролан Гаррос».