Неймар обратился к Месси после ухода аргентинца из «ПСЖ»

Нападающий «Пари Сен-Жермена» Неймар обратился к Лионелю Месси, который объявил о своем расставании с парижским клубом.

«Брат... Все получилось не так, как мы хотели, но было здорово. Я рад, что разделил еще два года вместе с тобой. Удачи на новом этапе и будь счастлив. Я люблю тебя», - написал Неймар в публикации, размещенной в соцсетях.

Месси выступал за «ПСЖ» с июня 2021 года, на его счету 32 гола и 35 результативных передач в 74 матчах во всех турнирах. В составе парижан Месси выиграл Суперкубок страны и дважды становился чемпионом Франции.

В субботу «ПСЖ» объявил, что Месси покинет клуб на правах свободного агента.