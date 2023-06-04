«ПСЖ» провел переговоры с Нагельсманом

«ПСЖ» заинтересован в экс-тренере «Баварии» Юлиане Нагельсмане, сообщает Foot Mercato.

По данным источника, стороны провели первый раунд переговоров, в ближайшее время состоится второй. Планируется, что ассистентом Нагельсмана в «ПСЖ» станет Тьерри Анри.

Отметим, что «ПСЖ» не увольнял главного тренера Кристофа Галтье, чей контракт рассчитан на следующий сезон.

Нагельсман свободен с марта 2023 года, когда был уволен из «Баварии» за то, что клуб занимал второе место в Бундеслиге.