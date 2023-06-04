Защитник «Зенита» Адамов может уйти в аренду в клуб РПЛ

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Арсен Адамов может покинуть клуб, сообщает Metaratings.

Как информирует источник, футболиста могут отдать в аренду – к нему проявляют интерес клубы топ-5 Российской Премьер-Лиги. Адамов согласен рассмотреть подобный вариант продолжения карьеры.

При этом в «Зените» не уверены, что они готовы отпустить игрока - сообщается, что Сергей Семак не хотел бы лишиться игрока ротации.

В минувшем сезоне на счету Адамова девять матчей в РПЛ, при этом лишь один раз он попадал в стартовый состав команды.