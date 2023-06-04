Билялетдинов: приз лучшему игроку Серии А — это аванс для Хвичи

Бывший футболист «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказался о том, что полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия стал лучшим игроком сезона в Серии А.

«Если Хвичу признал лучшим — значит он это заслужил. «Наполи» стал чемпионом, а это важный фактор. Приз лучшему игроку Серии А — это аванс для Хвичи. Он молодец, пускай продолжает работать.

Будет ли Хвиче сложнее в следующем сезоне? Вполне возможно. Ему надо искать в себе какие-то другие качества, чтобы разнообразить игру», - приводит слова Динияра Билялетдинова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Кварацхелия провел 33 матча в составе «Наполи», отметившись 12 голами и 10 результативными передачами.