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Вячеслав Чанов: второе место — хороший результат для ЦСКА

Армейцы стали призерами РПЛ впервые за пять лет.
04 июня 2023 19:33
автор: Александр Кожевников

Бывший тренер ЦСКА и тульского «Арсенала» Вячеслав Чанов прокомментировал итоги сезона РПЛ для ЦСКА, который занял второе место в чемпионате.

«Учитывая создавшуюся обстановку, можно сказать, что второе место — хороший результат для ЦСКА. Понятно, что в том клубе всегда цель — первое место, но впереди ещё Кубок, поболеем за них и там. Если всё сложится удачно, то можно будет сказать, что сезон прошёл здорово», - приводит слова Чанова «Чемпионат».

Армейцы впервые за последние пять лет смогли завоевать медали первенства России, закончив сезон на второй позиции. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит».

источник: Чемпионат.com
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