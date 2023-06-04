Вячеслав Чанов: второе место — хороший результат для ЦСКА

Бывший тренер ЦСКА и тульского «Арсенала» Вячеслав Чанов прокомментировал итоги сезона РПЛ для ЦСКА, который занял второе место в чемпионате.

«Учитывая создавшуюся обстановку, можно сказать, что второе место — хороший результат для ЦСКА. Понятно, что в том клубе всегда цель — первое место, но впереди ещё Кубок, поболеем за них и там. Если всё сложится удачно, то можно будет сказать, что сезон прошёл здорово», - приводит слова Чанова «Чемпионат».

Армейцы впервые за последние пять лет смогли завоевать медали первенства России, закончив сезон на второй позиции. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит».