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«Локомотив» готов расстаться с Миранчуком, Изидором и еще семью футболистами

«Железнодорожники» обновляют состав.
04 июня 2023 19:44
автор: Максим Скороходов

«Локомотив» готов расстаться девятью игроками, если получит по каждому из них достойное предложение, сообщает «Чемпионат».

Согласно источнику, «железнодорожники» могут продать летом Антона Миранчука, Даниила Худякова, Вильсона Изидора, Марио Митая, Марка Мампасси, Марко Раконьянца и Педриньо, Гирано Керка и Тина Едвая.

Напомним, что после ужасного первого отрезка сезона команда, которую возглавил Михаил Галактионов закончила чемпионат России на восьмом месте, набрав 45 очков.

источник: Чемпионат.com
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