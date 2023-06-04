Паулу Барбоза: Семак — лучший тренер России

Португальский футбольный агент Паулу Барбоза высказался о главном тренере «Зенита» Сергее Семаке. Барбоза назвал его лучшим тренером сезона РПЛ.

«Лучший тренер сезона? Думаю, это Сергей Семак. Из года в год он держит команду на стабильно высоком уровне. С «Зенитом» всегда тяжело играть. И это не только заслуга футболистов, но и в частности тренера. Нелегко так долго быть на высоте, но он успешно справляется с подобной задачей», - приводит слова Барбозы «РБ Спорт».

«Зенит» в сезоне-2022/2023 в пятый раз подряд стал чемпионом России.