Смородская тремя словами охарактеризовала прошедший сезон для «Локомотива»

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская подвела итоги сезона-2022/23 для железнодорожников.

«Как бы я охарактеризовала сезон «Локомотива»? Они все-таки выбрались из ямы - это всегда трудно сделать. Я желаю «Локомотиву» удачи и поступательных движений вверх», - приводит слова Смородской «Чемпионат».

Напомним, по итогам чемпионата России «Локомотив» финишировал на восьмой позиции.

После первой части сезона команда шла на 14-й строчке в зоне переходных матчей за право остаться в РПЛ.