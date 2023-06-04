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Смородская тремя словами охарактеризовала прошедший сезон для «Локомотива»

Железнодорожники завершили чемпионат в середине турнирной таблицы.
04 июня 2023 20:23
автор: Александр Шульгин

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская подвела итоги сезона-2022/23 для железнодорожников.

«Как бы я охарактеризовала сезон «Локомотива»? Они все-таки выбрались из ямы - это всегда трудно сделать. Я желаю «Локомотиву» удачи и поступательных движений вверх», - приводит слова Смородской «Чемпионат».

Напомним, по итогам чемпионата России «Локомотив» финишировал на восьмой позиции.

После первой части сезона команда шла на 14-й строчке в зоне переходных матчей за право остаться в РПЛ.

источник: Чемпионат.com
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