Четырехкратный победитель Лиги Европы Навас признан лучшим игроком турнира

Капитан «Севильи» Хесус Навас признан лучшим игроком Лиги Европы, сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Навас принял участие в девяти матчах Лиги Европы, в которых отметился тремя результативными передачами. 37-летний футболист вместе с тремя партнерами по команде Яссином Боно, Маркосом Акуньей и Иваном Ракитичем, вошёл в символическую сборную турнира.

Навас стал четырехкратным победителем Лиги Европы в составе «Севильи» (2006, 2007, 2020, 2023). В финале «Севилья» победила «Рому» по пенальти 4:1.