Левников: чемпионат России гораздо сложнее судить, чем европейские турниры

Известный арбитр, главный инструктор Судейского комитета РФС Николай Левников считает, что работа судей в РПЛ гораздо сложнее, чем в европейских лигах.

«Не думаю, что судьи виноваты в плохой игре футболистов и некоторых скандалах вокруг этого вида спорта. Наш футбол гораздо сложнее судить, чем пять топовых чемпионатов. Там игроки более технически оснащены, уходят от единоборств, меньше стыков, меньше нарушений. И больше времени игры. У нас всё это гораздо сложнее получается. Не буду говорить, что наши судьи хуже зарубежных, нет», - приводит слова Левникова «РБ Спорт».

В сезоне-2022/2023 случилось сразу несколько судейских скандалов в российской Премьер-лиге.