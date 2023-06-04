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Левников: чемпионат России гораздо сложнее судить, чем европейские турниры

Известный арбитр оценил работу судей в РПЛ.
04 июня 2023 20:36
автор: Александр Кожевников

Известный арбитр, главный инструктор Судейского комитета РФС Николай Левников считает, что работа судей в РПЛ гораздо сложнее, чем в европейских лигах.

«Не думаю, что судьи виноваты в плохой игре футболистов и некоторых скандалах вокруг этого вида спорта. Наш футбол гораздо сложнее судить, чем пять топовых чемпионатов. Там игроки более технически оснащены, уходят от единоборств, меньше стыков, меньше нарушений. И больше времени игры. У нас всё это гораздо сложнее получается. Не буду говорить, что наши судьи хуже зарубежных, нет», - приводит слова Левникова «РБ Спорт».

В сезоне-2022/2023 случилось сразу несколько судейских скандалов в российской Премьер-лиге.

источник: «РБ-Спорт»
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