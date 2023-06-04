Ольга Бузова: у меня большая футбольная карьера, лучше, чем у Тарасова

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова пошутила, что ее футбольная карьера сложилась лучше, чем у ее бывшего мужа Дмитрия Тарасова.

«Сегодня на премии РПЛ я встретила много друзей-футболистов. Много давних друзей из футбола. У меня, кстати, большая футбольная карьера. Лучше, чем у моего бывшего мужа. Мои интимные фотографии тоже сливались, как и фото Дзюбы. Честно признаюсь — я ни разу не смотрела. Вообще», - приводит слова Бузовой «Чемпионат».

Бузова и Тарасов были женаты с 2012 по 2016 годы. Последним профессиональным клубом в карьере Тарасова на данный момент является «Велес», выступавший в Первой лиге.