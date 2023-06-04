Владимир Габулов назвал лучшего вратаря сезона РПЛ

Бывший голкипер ЦСКА, московского «Динамо» и сборной России Владимир Габулов назвал Игоря Акинфеева лучшим вратарем сезона РПЛ.

«Лучший вратарь сезона? Акинфеев. Он стабильнее всех других голкиперов провёл чемпионат. Второе место ЦСКА — это и его заслуга», - приводит слова Габулова «Чемпионат».

Акинфеев провел 29 матчей в РПЛ, пропустив в них 27 голов. В активе Акинфеева 45 сейвов и одна голевая передача.

ЦСКА впервые за пять лет завоевал медали первенства России, закончив сезон ан второй позиции.