Гендиректор «Спартака» оценил выступление команды в прошедшем сезоне

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков назвал удовлетворительными результаты команды в завершившемся сезоне РПЛ.

«В целом, учитывая ряд обстоятельств, команда и тренерский штаб сработали хорошо. Я бы даже, может, поставил оценку чуть ниже, учитывая, что знаю потенциал игроков и тренерского штаба. Но в целом, результаты сезона удовлетворительные», - приводит его слова телеканал «Матч ТВ».

Напомним, красно-белые завоевали бронзовые награды, хотя до последнего тура претендовали на серебро.

В полуфинале Кубка России «Спартак» проиграл тольяттинскому «Акрону» и не смог защитить титул.