«Атлетико» в меньшинстве упустил победу над «Вильярреалом» и остался третьим

В матче заключительного, 38-го тура испанской Ла Лиги мадридский «Атлетико» на выезде сыграл вничью с «Вильярреалом».
Встреча завершилась со счетом 2:2. В составе гостей дублем отметился Анхель Корреа.
Хозяева ответили точными ударами Николаса Джексона и Хорхе Паскуаля.
На 71-й минуте подопечные Диего Симеоне лишились Акселя Витселя, получившего прямую красную карточку.
Таким образом, «Атлетико» набрал 77 очков и завершил сезон на третьей.
«Субмарина» с 64 очками осталась на пятой позиции и сыграет в Лиге Европы.
Ла Лига
38-й тур
«Вильярреал» - «Атлетико» (Мадрид) - 1:2 (1:1)
Голы: Джексон, 10 - Корреа, 18; 56
Удаление: Витсель, 71.
источник: «Советский спорт»