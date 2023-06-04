«Атлетико» в меньшинстве упустил победу над «Вильярреалом» и остался третьим

В матче заключительного, 38-го тура испанской Ла Лиги мадридский «Атлетико» на выезде сыграл вничью с «Вильярреалом».

Встреча завершилась со счетом 2:2. В составе гостей дублем отметился Анхель Корреа.

Хозяева ответили точными ударами Николаса Джексона и Хорхе Паскуаля.

На 71-й минуте подопечные Диего Симеоне лишились Акселя Витселя, получившего прямую красную карточку.

Таким образом, «Атлетико» набрал 77 очков и завершил сезон на третьей.

«Субмарина» с 64 очками осталась на пятой позиции и сыграет в Лиге Европы.

Ла Лига

38-й тур

«Вильярреал» - «Атлетико» (Мадрид) - 1:2 (1:1)

Голы: Джексон, 10 - Корреа, 18; 56

Удаление: Витсель, 71.