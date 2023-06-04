Артём Дзюба: Слуцкий — хитрый еврейчик

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба высказался о совместной медийной деятельности с Леонидом Слуцким.

«Шоу со Слуцким? Он заставляет ругаться и обзываться. Я вообще не хочу этого делать. Включается мотор и он использует мою рабочую силу — юмор, остроту и злой язык. Всё это он использует ради себя и какой-то выгоды. Такой хитрый еврейчик.

Без меня бы Слуцкий ничего не добился. Я светлое пятно в его жизни», - приводит слова Артема Дзюбы «Чемпионат».

Дзюба и Слуцкий являются ведущими футбольного шоу на YouTube-канале «Коммент.Шоу». Помимо этого, они участвуют и в других проектах канала юмористической направленности.