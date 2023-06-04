«Наполи» завершил сезон победой над «Сампдорией

«Наполи» в домашнем матче заключительного тура Серии А победил «Сампдорию» со счетом 2:0.
Первый гол на 64-й минуте с пенальти забил Виктор Осимхен, второй на 85-й - Джованни Симеоне.
Неаполитанцы, выигравшие титул, завершили сезон с 90 очками. «Сампдория», давно лишившаяся шансов на сохранение прописки в элите, - с 19.
Напомним, что победа в сезоне-2022/23 стало третьим «Скудетто» для «Наполи». Команда Спаллетти досрочно выиграла чемпионат Италии еще 4 мая.
Серия А
38-й тур
«Наполи» (Неаполь) - «Сампдория» (Генуя) - 2:0 (0:0)
Голы: Осимхен, 64 (пен.); Симеоне, 85
источник: «Советский спорт»