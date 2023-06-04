«Наполи» завершил сезон победой над «Сампдорией

«Наполи» в домашнем матче заключительного тура Серии А победил «Сампдорию» со счетом 2:0.

Первый гол на 64-й минуте с пенальти забил Виктор Осимхен, второй на 85-й - Джованни Симеоне.

Неаполитанцы, выигравшие титул, завершили сезон с 90 очками. «Сампдория», давно лишившаяся шансов на сохранение прописки в элите, - с 19.

Напомним, что победа в сезоне-2022/23 стало третьим «Скудетто» для «Наполи». Команда Спаллетти досрочно выиграла чемпионат Италии еще 4 мая.

Серия А

38-й тур

«Наполи» (Неаполь) - «Сампдория» (Генуя) - 2:0 (0:0)

Голы: Осимхен, 64 (пен.); Симеоне, 85