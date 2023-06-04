Бензема принес ничью «Реалу» в своем последнем матче за мадридцев

Футболисты мадридского «Реала» сыграли вничью с «Атлетиком» из Бильбао в матче заключительного тура чемпионата Испании. Встреча в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счетом 1:1.

Счет на 49-й минуте открыл игрок клуба из Бильбао Ойан Сансет, а на 72-й минуте Карим Бензема реализовал пенальти и сравнял его.

Этот матч стал последним для обладателя Золотого мяча в составе мадридского клуба. Ранее Бензема объявил, что покидает «Реал».

«Реал» набрал 78 очков и завершил чемпионат на втором месте. Чемпионом страны стала «Барселона». «Атлетик» с 51 очком финишировал седьмым и не попал в еврокубки.