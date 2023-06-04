Игорь Акинфеев признан лучшим вратарем сезона в РПЛ

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев получил награду РПЛ, которая вручается лучшему вратарю сезона.

Помимо Акинфеева в число финалистов попали Матвей Сафонов («Краснодар») и Илья Лантратов («Локомотив»).

«Хочется поблагодарить партнеров по команде. Без них меня здесь бы не было. Поблагодарить свою семью. Спасибо, что выбрали мою скромную персону. Надо поблагодарить за такое долгое нахождение в ЦСКА Романа Юрьевича Бабаева. Контракты подсовывает на два года, а на самом деле там на десять. В рабстве нахожусь», - приводит слова Акинфеева «Спорт-Экспресс».

Акинфеев провел 29 матчей в РПЛ, пропустив в них 27 голов. В активе Акинфеева 45 сейвов и одна голевая передача.

ЦСКА впервые за пять лет завоевал медали первенства России, закончив сезон на второй позиции.