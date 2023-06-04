Игрок «Зенита» Сантос стал лучшим защитником в сезоне РПЛ

Игрок санкт-петербургского «Зенита» Дуглас Сантос признан лучшим защитником сезона-2022/23 в Российской премьер-лиге (РПЛ).

На награду также претендовали Георгий Джикия («Спартак») и Мойзес из ЦСКА. Сам Сантос не смог присутствовать на церемонии, но записал специальное видеообращение, а награду от защитника английского «Челси» Алсу Абдулиной получил заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин.

«Зенит» в минувшем сезоне пятый год подряд стал чемпионом России. Сантос сыграл в 28 играх премьер-лиги.