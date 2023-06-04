«Порту» в 19-й раз в истории выиграл Кубок Португалии

В Оэйраше (Португалия) завершился финальный матч кубка Португалии по футболу, в котором встречались «Брага» и «Порту».

Встреча завершилась победой «Порту» со счетом 2:0.

Счет в матче был открыт на 53-й минуте встречи - мяч в свои ворота срезал Андре Орта. На 81-й минуте Отавио удвоил преимущество «Порту» в счете. Больше забитых голов в матче зрители не увидели.

На 62-й минуте встречи «Порту» остался в меньшинстве - красную карточку получил Венделл. Однако уже через 17 минут судья уравнял составы - был удален Сику Ньякате.

«Порту» стал обладателем Кубка Португалии в 19-й раз в истории.